Zes jongeren gevat na vernielingen in oudejaarsnacht in Heusden-Zolder

De nacht van oud naar nieuw ging niet onopgemerkt voorbij in de Koolmijnlaan in Heusden. Jongeren staken zwaar illegaal vuurwerk aan, en richtten zo heel wat vernielingen aan. De politie kon 6 verdachten identificeren. Hoe ze gestraft zullen worden is nog niet duidelijk. Dat wordt bekeken door het parket en het jeugdparket. Het is ook mogelijk om GAS-boetes op te leggen.