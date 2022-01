Eén jaar Amerikaans president Biden, één jaar met hoge pieken en diepe dalen: een overzicht

Wat Biden op dit moment wellicht het meest pijn doet is de economische situatie in de Verenigde Staten, ook al staat de werkloosheid op een erg laag punt, 3,9%. Volgens Biden is dat een bewijs dat zijn economische aanpak een succes is. Maar in veel sectoren zijn er werknemers te kort.

Wat Amerikanen op dit moment erg veel pijn doet is de inflatie. Die is sinds de zomer heel erg toegenomen, tot 7% op jaarbasis nu al. Het hoogste peil in 40 jaar. Dat betekent dat Amerikanen gevoelig minder waar voor hun dollars kunnen krijgen. Critici van het beleid van Biden zeggen dat hij te veel geld in de economie heeft gepompt en zo de inflatie heeft aangedreven.