West-Vlaamse bedrijven in de problemen door quarantaines: "3 tot 4 keer meer afwezigen door omikron"

Het is puzzelen op de werkvloer van veel bedrijven in West-Vlaanderen. In deze periode zijn er 3 tot zelfs 4 keer meer werknemers afwezig door de golf met de omikronvariant. "Bij 200 bedrijven zijn er daardoor dringende problemen", aldus woordvoerder Bert Mons. "Veel bedrijven schakelen over op noodplannen en herorganiseren zich om de productie toch gaande te houden. Onze bedrijven hebben de afgelopen 2 jaar veel geleerd en springen nu flexibel om met de planningen. Maar het blijft wel een harde dobber dat er zoveel medewerkers uitvallen op korte termijn door een besmetting of hoogrisicocontact."

De problemen doen zich logischerwijze vooral voor in afdelingen van bedrijven met collega's die fysiek moeten aanwezig op de werkvloer, zoals het logistieke team bij onderdelenspecialist TVH in Waregem. "We werken nu aan een plan om de gaten in de productie te dichten", zegt Isabelle Van De Voorde van TVH. "We kijken welke collega's van andere diensten kunnen ingezet worden om die job te doen als er bepaalde mensen zouden uitvallen. We hebben gelukkig een goede sfeer en motivatie binnen het bedrijf."