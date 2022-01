Afgebrande kerk van Anzegem krijgt binnentuin als nieuwe invulling

In 2021 werden de klokken en de windhaan teruggeplaatst op de gerestaureerde toren van de kerk van Anzegem, maar wat er zou gebeuren met de rest van de kerk na de zware brand in 2014 was nog niet gekend.

Verschillende plannen lagen op tafel. Eerst was het de bedoeling om er de diensten van de gemeente in onder te brengen. En nog een deel te gebruiken voor vieringen, tentoonstellingen en concerten, maar die optie bleek te duur.

Nu heeft het schepencollege van Anzegem eindelijk de knoop doorgehakt. "Het deel van het schip van de kerk zal omgevormd worden naar een binnentuin", vertelt schepen van Patrimonium, Onroerend erfgoed en Erediensten Louis Degroote (Samen Eén). "Het wordt een rustplek, een park midden in het centrum van Anzegem. Het groene hart in de gemeente zal afgeschermd worden door oorspronkelijke muren van kerk, die we zullen verstevigen en stabiliseren."

Over een jaar zou de binnentuin moeten klaar zijn.