BEKIJK - "We vinden nog altijd auto's onder het slib": hoe gaat het met de opruimwerken in Wallonië?  

Goed zes maanden na de overstromingen in Wallonië is het meeste afval dat uit de gemeenten zelf komt verwerkt. Er blijft nog zo'n 20.000 ton over van de 140.000 ton. Maar nu begint het werk in en rond de rivieren; daar ligt nog heel wat puin dat meegevoerd werd door het water. Dat allemaal opruimen zal nog een hele tijd duren. Onze ploeg ging kijken naar de werkzaamheden in Verviers. Bekijk de reportage bovenaan dit artikel.