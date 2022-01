Autodelen was nog nooit zo populair: 7 keer meer gebruikers als in 2017, autoverkopers springen mee op de kar

De grootste stijging van het aantal autodelers (+50 procent) kwam er in 2021 in Vlaanderen, dat nu ruim 122.000 leden telt. Dat is een toename sinds 2020. In de andere gewesten was de stijging iets minder spectaculair. In Wallonië nam het aantal autodelers met 24 procent tot ca. 8.200 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noteerde het platform meer dan 63.000 autodelers, of 6 procent meer.

Brussel was echter sowieso al een early adopter met méér autodelers per inwoner, gewoon omdat het gewest stedelijk is en het individueel autobezit er historisch lager is. De groei van het autodelen was er al jaren aan de gang.