De klokken van de kerk in Stalhille bij Jabbeke luiden niet meer tussen 22 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. Dat is minder vaak dan vroeger en er komen verdeelde reacties op het klokkenluidbeleid in Stalhille. "Van een klokkenoorlog is geen sprake", sust de penningmeester van de kerkraad Erik Blauwet in "Het journaal".