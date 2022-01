Biden over één jaar Biden: "Een jaar van uitdagingen, maar ook met enorme stappen vooruit"

Daarnaast heeft Joe Biden verschillende verkiezingsbeloftes niet kunnen nakomen. Zijn plannen voor electorale hervormingen en een pakket met klimaatmaatregelen zijn gestrand in het Congres, ondanks een nipte meerderheid van de Democraten in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Ok zijn ambitieuze relanceplan is op die manier al flink gekortwiekt.

Biden geeft toe zich niet verwacht te hebben aan zo'n forse tegenstand van de Republikeinen. "Ik heb geen te grote beloftes gedaan", zegt hij, "maar ik had geen rekening gehouden met zo'n forse tegenstand zodat de president Biden niets zou kunnen verwezenlijken."

Toch laat hij de moed niet zakken. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat grote delen van zijn economische relanceplan uiteindelijk wel door het Congres zullen raken en dat de kiezers de Democraten zullen steunen als ze goed geïnformeerd zijn.

Na een jaar in het Witte Huis is de populariteit van Biden duidelijk afgenomen. Uit peilingen blijkt dat slechts 42 procent van de Amerikanen tevreden is met hun president. In november van dit jaar zijn er tussentijdse verkiezingen, en het is niet onwaarschijnlijk dat de Democraten dan hun krappe meerderheid in het Congres zullen verliezen.