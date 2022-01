Duo dat offerblok- en kerkdiefstallen pleegde in Oost- en West-Vlaanderen moet boetes en schadevergoeding betalen

Later bleken ze ook verantwoordelijk voor de diefstal van een zilveren ketting en kruis van de heilige Maurus uit 1775 in de Sint-Mauruskerk in Elsegem, bij het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. Op camerabeelden was te zien hoe ze de ketting en het kruis, die rond de hals van de heilige hingen, wegnamen. Dat gebeurde eind april al, maar pas in mei merkten de verantwoordelijken van de kerkfabriek het op de beelden op en dienden een klacht in.

De twee moeten van de rechter in Kortrijk boetes van 400 tot 800 euro betalen. De kerkfabriek van Elsegem kreeg 2.000 euro schadevergoeding toegekend voor de waardevolle ketting en het kruis. Het duo kreeg ook nog een voorwaardelijke celstraf van 3 tot 4 maanden. Ze daagden niet op voor hun proces.