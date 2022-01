Boomgaard in Hobos in Pelt in eer hersteld: veel bomen waren door de droogte afgestorven

Het domein van het landgoed Hobos in Pelt is een van de hoogst gelegen plekjes in Pelt en bestaat uit een gevarieerd landschap van bossen, weilanden, boomgaarden en vijvers. Na de droge zomers van de afgelopen jaren, waren heel wat hoogstambomen afgestorven. ANB heeft er nu 20 vervangen en de volgende jaren worden wellicht nog meer hoogstambomen aangeplant. Want de gemengde boomgaard van het Hobos heeft een rijke geschiedenis, want er staan typische fruitvariëteiten. In de jaren '70 van vorige eeuw werden die opgenomen in de genenbank van de Nationale Boomgaardenstichting, om te voorkomen dat ze volledig zouden verdwijnen.