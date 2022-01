Affligembrouwerij verhuist van Opwijk naar Limburgse Alken: "Met spijt in het hart"

In het Limburgse Alken heeft Alken-Maes al een brouwerij. De activiteiten van Opwijk zullen naar daar verhuizen. "Als we Opwijk en Alken vergelijken, kunnen we niet anders dan deze beslissing nemen. Zo verbruikt onze brouwerij in Opwijk zo’n 40 procent meer water per liter gebrouwen bier dan onze Alkense brouwerij."



"Wanneer we kijken naar de CO2- voetafdruk per liter bier, produceert de brouwerij in Opwijk bijna 60 procent meer CO2-equivalent per liter bier in vergelijking met de brouwerij in Alken", klinkt het voorts. "Die cijfers kunnen we niet negeren."