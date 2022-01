Brussel krijgt nog dit jaar eigen fietsknooppuntennetwerk

In 2020 ontwikkelde een groep vrijwilligers onder de naam BikeNode.Brussels een digitaal netwerk van fietsknooppunten dat zo'n 250 kilometer aan Brusselse fietsroutes bevat. Hun pionierswerk werd uitgebreid erkend in het parlement, waarop Van den Brandt in februari vorig jaar liet weten dat ze zou onderzoeken hoe ze dat burgerinitiatief kon versterken. Dat gebeurt dus nu. Om het waardevolle werk van BikeNode niet verloren te laten gaan, lopen er ook gesprekken met de initiatiefnemers om te bekijken hoe hun engagement duurzaam meegenomen kan worden in het project.