Meise koopt 10 camera's om veiligheid in gemeente te verbeteren: "Camera's alleen gaan probleem niet oplossen"

Meise investeert iets meer dan 100.000 euro in de extra camerabewaking. "Ze moeten bijdragen tot de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. Camera's kunnen potentiële overtreders afschrikken, maar als er iets gebeurt kunnen we op die manier ook de daders identificeren", licht burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA) toe. Op acht plaatsen komt nu permanent camerabewaking: onder andere aan cultuurcentrum De Muze, zwembad De Wauwer en de Sportschuur in deelgemeente Wolvertem. Maar ook aan het Gemeenteplein van Wolvertem, waar er de laatste tijd regelmatig vandalisme is. De politie in de zone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise (KLM) kan de beelden bekijken net als de verschillende gemeenschapswachten.

De gemeente koopt ook twee mobiele camera's die bijvoorbeeld tijdens evenementen kunnen ingezet worden. "Of op plaatsen waarvan onze gemeenschapswachten aangeven dat er daar problemen zijn", aldus de burgemeester. Volgens Van den Brande komen de camera's er mee op vraag van de inwoners, maar even goed op die van de handelaars en de politie. "Natuurlijk gaan camera's alleen het niet oplossen. De politie gaat daarom vaker langs op plekken waar er geregeld problemen zijn. Sinds deze week hebben we ook een tweede gemeenschapswacht , er komt binnenkort een nieuw politiereglement en we zetten een buurtwerking op in verschillende wijken."