Celstraf met uitstel voor man (49) die politie probeerde aan te rijden in Laarne

Begin vorig jaar hielden agenten van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen een verkeerscontrole in een woonwijk. Plotseling raasde een bestuurder voorbij en het scheelde geen haar of een politieman werd aangereden. Meteen daarop maakte de auto rechtsomkeer en reed opnieuw op de agenten af. De politieman die eerder bijna aangereden was, stak zijn hand op om de chauffeur te verplichten te stoppen. Maar de man reed daarentegen recht op hem af. Hij kon net op tijd wegspringen. Vervolgens reed de man weg.

Naast zijn celstraf met uitstel kreeg de man voorwaarden opgelegd. Hij moet een therapie volgen rond impulscontrole en ook een therapie tegen zijn agressie.