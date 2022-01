Controverse over verplichte bijensteen bij nieuwbouw in Verenigd Koninkrijk

Daarin stond dat uit een klein onderzoek van de University of Exeter gebleken is dat de stenen helemaal niet populair zijn. Slechts 23 van de 128 onderzochte bijenstenen bleken gekoloniseeerd te zijn door bijen en van het totale aantal van 2.432 gaten, bleken er slechts 85 gebruikt te zijn, 3,5 procent.

Daarnaast zijn ook de afmetingen van de gaten in de stenen niet ideaal voor tal van solitaire bijen. De gaten zijn slechts 7 cm diep en bij sommige bijen, zoals Osmia bicornis, verandert de verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes in gaten die korter zijn dan 13 cm. De bijen leggen het dichtst bij de uitgang eitjes die mannetjes bevatten, en in te ondiepe gaten krijgen ze zo een overwicht aan mannetjes.

Het stuk over de bijenstenen in het artikel in Bee World eindigt met de mededeling dat al de onderzoekers die men benaderd had om hun mening te geven, het erover eens waren dat de stenen in hun huidige vorm een prima tehuis voor spinnen vormden.

Ook biologieprofessor Dave Goulson van de University of Sussex merkt in The Guardian op dat de gaten niet diep genoeg zijn, maar zegt dat ze waarschijnlijk beter dan niets zijn.

"Bijenstenen lijken me een afleidingsmaneuver. We maken onszelf iets wijs als we denken dat het hebben van een dergelijke steen in elk huis een daadwerkelijk verschil zal maken voor de biodiversiteit. Er is veel doortastender actie nodig en deze bakstenen kunnen gemakkelijk gebruikt worden voor 'groenwassing' door projectontwikkelaars", zo voegde hij er echter ook aan toe.

Raadslid Nemeth krijgt het laatste woord in The Guardian: "Het zal nog enkele jaren duren voor vastgesteld wordt hoe effectief de bijenstenen zijn, maar het doet goed te weten dat er studies zullen gebeuren. Wat echter vaststaat, is dat doorgaan met het statusquo van het negeren van de natuur in veel nieuwbouweigendommen, een biodiversiteitsramp van de hoogste orde is."