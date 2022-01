Coronablog: "Pandemie nog niet voorbij", zegt WHO, meer dan 27.000 besmettingen per dag in ons land

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur meer dan 100.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat heeft het Robert Koch Institut bekendgemaakt. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

In het totaal werden in Duitsland 112.323 besmettingen genoteerd, een week geleden waren dat er er gemiddeld nog maar 80.430. De zevendaagse incidentie is nu gestegen naar 584,4 besmettingen per 100.000 mensen. In totaal zijn in Duitsland al meer dan 8,19 miljoen besmettingen geregistreerd.



De afgelopen 24 uur overleden 239 mensen aan de gevolgen van COVID-19, wat het totaal aantal overlijdens op 116.081 brengt.

De stijgende curves zijn volgens het Robert Koch Institut toe te schrijven aan de omikronvariant, die in Duitsland ondertussen goed is voor meer dan 70 procent van alle nieuwe infecties.