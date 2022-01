Dave De Kock zal in België terechtstaan voor de dood van de 4-jarige Dean

Bij zijn arrestatie was De Kock alleen. Pas uren later werd het lichaam van de kleuter gevonden op het eiland Neeltje Jans in Zeeland, zo'n 120 kilometer verderop. Sinds maandag zit De Kock in een Nederlandse cel. Morgen wordt hij voorgeleid in Amsterdam bij de rechter-commissaris, een vorm van raadkamer. En vrij snel daarna zal het dossier in ons land verder worden opgevolgd.

De reden is dat de verdachten, het slachtoffer en nabestaanden allemaal in België wonen. Het is niet bevestigd of dit ook betekent dat Dean in België om het leven werd gebracht. Speurders houden wel rekening met de piste dat Dean al enkele dagen overleden was, voor Dave De Kock naar Nederland was vertrokken.

Gisteren is de vriendin van Dave De Kock in ons land opgepakt en aangehouden op verdenking van ontvoering en moord. Dat gebeurde na een huiszoeking in het pand in Sint-Gillis-Waas waar ze samen met Dave De Kock woont.