Helft minder fietsen gestolen in Brugge dan 10 jaar geleden

De dalende trend van fietsdiefstallen in de regio van Brugge is al een tijdje aan de gang. Volgens het stadsbestuur worden er steeds minder fietsen gestolen, omdat er alsmaar meer camera's hangen in de stad. Bovendien sluiten veel meer mensen hun fiets met een stevig fietsslot en markeren ze die ook om hun fiets na een eventuele diefstal makkelijker terug te vinden. In 2021 werden iets meer dan 500 fietsen gestolen in Brugge, 10 jaar geleden waren dat er nog bijna 1.200.

De stationsbuurt in Brugge is de meest riskante plaats om je fiets achter te laten. Daar worden de meeste fietsen gestolen.