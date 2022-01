Hoe ziet de toekomst van het Covid Safe Ticket eruit? Wat zegt de politiek, wat zeggen de wetenschappers?

Dat is niet naar de oren van de oppositie. Vlaams Belang leidt daarbij de dans en vraagt in het Vlaams parlement om een reeks hoorzittingen over de verderzetting van de coronapas . “Een maoïstisch speeltje”, noemt fractieleider in de federale Kamer Barbara Pas het CST. “De pasjesmaatschappij”, is ook een veelgehoorde kritiek die een politicus als Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) vaak aanhaalt.

De positie van N-VA in het debat bleef lange tijd onduidelijk. Als oppositiepartij in de Kamer, maar leverancier van de minister-president in de Vlaamse regering, was het vaak schipperen tussen voorzichtig communiceren en de coronapas afbreken. Tot partijvoorzitter Bart De Wever maandag dan toch een officieel standpunt naar buiten bracht. Internationaal blijft het CST een realiteit, maar het is een onwetenschappelijk instrument en creëert een vals gevoel van veiligheid, dus we moeten naar een exitscenario na de omikrongolf, klinkt het. Een devies dat Jan Jambon woensdag herhaalde in het Vlaamse parlement.

Wanneer in de Wetstraat knopen worden doorgehakt, is niet geweten. Vrijdag komt het behoud van de coronapas waarschijnlijk niet op de agenda van het overlegcomité. De komende weken vinden wel een reeks hoorzittingen rond een algemene vaccinatieplicht plaats. Daarbij zal ook bekeken worden of een vaccinatiebewijs het huidige CST vervangt. Tenzij experts het parlement overrulen, moeten volksvertegenwoordigers zich een dezer weken ook nog buigen over een mogelijke verlening van de pandemiewet. De huidige regeling loopt tot 28 januari.