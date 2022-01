Vlaamse ministers in de clinch over sociale woningen, oppositie spreekt van "farce": "Wat moeten de mensen nu denken?"

Somers riep in het Vlaams Parlement op "om nieuwe pistes te bewandelen". "Want er komen 250.000 gezinnen in aanmerking voor een sociale woning, er staan er 170.000 op de wachtlijst en we bouwen er vandaag 2.500 per jaar. Zelfs als je dat aantal verdriedubbelt: hoe lang duurt het dan om 250.000 woningen te bouwen? Dus we moeten meer proberen te doen."