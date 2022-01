BEKIJK: Staan we op rand van militair conflict tussen Rusland en het Westen? Valt Poetin Oekraïne binnen en wanneer?

Al twee weken wordt op verschillende fronten diplomatiek overleg gevoerd tussen het Westen en Rusland. Vorige week was dat nog op een laag niveau, deze week is het overleg een niveau hoger getild, naar dat van de ministers van Buitenlandse Zaken.

"Dit zou wel eens het overleg van de laatste kans kunnen zijn", schat Jan Balliauw het in. "Als er nu geen uitzicht is op een creatieve oplossing, gaat de deur dicht." Dan zitten we in een volgende fase, maar niemand weet wat Poetin dan zal doen.

Een inval in Oekraïne behoort tot de mogelijkheden, maar evengoed kan hij actie ondernemen op een andere plaats om in Oekraïne zijn zin te krijgen. Bijvoorbeeld door kernraketten te plaatsen aan de Amerikaanse grens. Dat zou de VS meer pijn doen dan een inval in Oekraïne, die vooral Europa in een lastig parket brengt.