Wim Vandenbroeck uit Edegem rijdt rally rond Baltische Zee ten voordele van slachtoffers van overstromingen

Op 19 februari start de rally in Hamburg. Op 6 maart zouden Wim en zijn teamgenoot daar weer terug moeten zijn, na zo'n 7.600 kilometer door onder meer de Baltische Staten en via de Noordkaap in Noorwegen.

"Het stond op mijn bucketlist om een keer in de winter naar de Noordkaap te gaan", vertelt Wim in "Start Je Dag" bij Radio 2 Antwerpen. "Een paar jaar geleden leerden we die rally kennen en vorige zomer hebben we besloten om te stoppen erover te praten en het gewoon te doen."