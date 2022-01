Eind februari eerste Novavax-vaccins: "In eerste plaats voor mensen die allergisch zijn voor andere coronavaccins"

De overblijvende dosissen zullen worden uitgerold in de vaccinatiecentra volgens het principe "eerst komt, eerst maalt". Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om nog niet gevaccineerd zorgpersoneel of mensen die een fobie hebben ontwikkeld voor de andere vaccins. Zij melden zich best snel op de registratieplatformen Qvax of BruVax. Voorlopig wordt het vaccin niet ingezet voor boosterprikken.

Vanaf de tweede helft van februari zullen in ons land 510.000 doses Novavax worden geleverd, verspreid over de maanden februari en maart. Vanmorgen liet de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) al weten dat Novavax eind februari ook in België beschikbaar zal zijn.