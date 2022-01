Bietencampagne in Tienen sluit af met goede bietenoogst maar met lager suikergehalte

“De opbrengst is al bij al, gezien het afgelopen jaar, vrij goed geweest. We hebben gisteren de laatste bieten ontvangen van deze bietencampagne”, zegt directeur Erwin Boonen. “En alhoewel het een heel koud en somber jaar geweest is met veel neerslag, hebben de bieten goed stand gehouden. Alleen merken we wel dat er veel minder suiker in de bieten zit dan gewoonlijk. Maar we zijn dan ook afhankelijk van de natuur, het is een natuurlijke lokale grondstof.”