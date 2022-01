Nu ook elektrische deelfietsen in het straatbeeld van Kortrijk: "Perfect voor langere afstanden"

Kortrijk is de enige stad in België waar de elektrische deelfietsen van SMOVE.CITY aangeboden worden. De fietsen worden gemaakt in Frankrijk en de batterijen hebben een actieradius van ongeveer 65 kilometer. "Nieuw is dat de batterij onder het zadel geplaatst is, zodat we enkel de batterij moeten vervangen en niet de hele fiets opgeladen moet worden om hem op te laden", vertelt CEO Vermoere.

Dat leverde het voorbije weekend nog een leuke anekdote op. "Toen ik de zadels demonteerde van de fietsen op de Grote Markt om de batterijen te vervangen, heeft iemand de politie verwittigd. Ik geef toe dat het verdacht overkomt als je ’s nachts aan fietsen staat te morrelen, maar de politie was vriendelijk en de zaak snel uitgeklaard. Voordeel is dat ze me nu kennen. En ik heb er een paar nieuwe klanten bij want ik heb de twee politiemensen 20 minuten gratis fietstijd gegeven", lacht Vermoere.