Fedasil wil 240 asielzoekers in Sint-Laureins onderbrengen, burgemeester kant zich tegen plan

Het historische gebouw staat intussen al enkele jaren leeg. Volgens de burgemeester heeft de eigenaar het Godshuis aan Fedasil aangeboden om zo inkomsten te genereren. Maar dat vindt hij een ondoordachte beslissing. Hij betreurt ook dat er geen overleg geweest is.

Volgens hem is de komst van een asielcentrum niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de regio teveel. "Er is een asielcentrum in Eeklo, een in Sijsele en dan gaan ze nog een in Sint-Laureins bij creëren? Dat is op een kluitje 3 asielcentra, dat is eigenlijk van het goeie teveel."