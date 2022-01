Financiële tussenkomst voor sterilisatie en chippen van huiskatten van kansarme gezinnen in Brugge

"Iemand die op vandaag naar de dierenarts gaat om een kattin te laten steriliseren en te laten chippen, betaalt ongeveer 180 euro en dat is een hoge kost voor de Bruggeling die leeft van een leefloon of in schuldbemiddeling zit", zegt schepen Goderis. "Mensen die voldoen aan de voorwaarden van het project zullen in dit geval nog 25 euro betalen en de stad zal 155 euro gaan bijleggen. Het project blijft wel beperkt tot maximaal 2 katten per gezin. Het is niet de bedoeling om mensen te stimuleren om nog meer huisdieren te nemen, integendeel."

Zo'n 2.000 inwoners zouden in aanmerking komen voor de financiële ondersteuning. Brugge trekt dit jaar 10.000 euro uit voor het proefproject. De aanvraag, toekenning en uitbetaling van de behandeling van de katten gebeurt via de vereniging Beestjes in Nesten vzw.