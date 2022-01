Franse acteur Gaspard Ulliel (37) overleden na ski-ongeval

De Franse acteur Gaspard Ulliel is overleden in het universitair ziekenhuis van Grenoble. Hij was 37. Ulliel kwam dinsdagnamiddag even voor 16u op een skipiste in La Rosière in de Savoie in botsing met een andere skiër, op een kruising tussen twee blauwe pistes. Hij werd met zware verwondingen per helikopter overgebracht naar Grenoble. Daar is hij vandaag aan zijn verwondingen bezweken.