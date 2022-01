Gemeente weigert vergunning voor grote duivenkwekerij in Asse

Robert Van Malderen heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. De inwoner van Asbeek verzette zich samen met enkele buurtbewoners tegen de komst van een grote duivenkwekerij. Met flyers, affiches, en een petitie stapte hij naar de gemeente. Die lijkt hem nu te volgen. Want het bedrijf krijgt geen vergunning van de gemeente Asse. Robert:" We zijn heel tevreden met de uitspraak van de gemeente. We hebben een eigen buurtonderzoek georganiseerd, huisbezoeken gedaan, plakaten opgehangen om te tonen dat we er echt tegen zijn."

En daar heeft Robert zijn redenen voor. "We zitten hier in landelijk gebied, zo'n groot bedrijfsgebouw met een megaparking past hier niet. Het kweken van die vogels gaat veel stof geven, ze gaan die dieren kopen en verkopen, wat aanleiding zal geven tot veel en zwaar vervoer. Bovendien ligt het in een watergevoelig gebied. Allemaal redenen om het niet te doen."