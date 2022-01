Weggeefactie kasteel van Terlaemen uitsluitend op afspraak, omdat politie anders overrompeling vreest

De politie heeft geen bezwaren tegen die nieuwe formule. "Daar kunnen we ons in vinden", legt Kris Janssen uit. "Die verschilt niet veel van het thuis uitnodigen van gewoon bezoek. In dit geval spreekt de organisator dan niet af met vrienden, maar met enkele mensen die het kasteel willen bezoeken. Als die mensen een mondmasker dragen en er voldoende afstand gehouden wordt, is er ook geen probleem met de coronamaatregelen. Dat is dan geen onbeheersbare situatie meer."