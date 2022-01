Geld voor Wonderwoud in Gent en Lochristi komt er dan toch aan nadat het poosje in de wacht was gezet

Enkele weken geleden waren Gent en Lochristi ongerust: het geld voor het Wonderwoud kwam niet vrij, en ze hadden schrik dat de groenpool er niet zou komen. Nu kunnen ze gerust zijn, want de 2,5 miljoen euro komt er nu toch. "Het was even wachten tot het geld effectief beschikbaar kwam", zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos. "We moeten de totaliteit van onze budgetten altijd verdelen volgens de noden van het moment. En als er bepaalde prioriteiten zijn, is het mogelijk dat een project even moet wachten op zijn geld. Maar het komt dus in orde. Het Wonderwoud zal nog deze bestuursperiode opgestart worden."