Hilariteit over spelfout in omleidingsbord: "Beerst wordt Beerts"

Op sociale media wordt er lachend gereageerd op de fout op het bord in de drukke Oostendestraat, dat waarschuwt voor wegenwerken in Beerst, een deelgemeente van Diksmuide. Want op het bord staat er "Beerts" in plaats van "Beerst". Maandag 17 januari zijn er daar rioleringswerken gestart voor de nutsleidingen van 12 nieuwbouwwoningen. Daarvoor is een deel van de Wijnendalestraat in het centrum opgebroken.

Het bord, waar ondertussen al duizenden bestuurders moeten aan gepasseerd zijn, blijft nog staan tot 8 februari. Dan zouden de wegenwerken klaar moeten zijn.