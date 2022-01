Hongkong wilt coronarisico beperken door 2.000 hamsters te doden

De eigenaar en een klant van de dierenwinkel "Little Bos" liepen een coronabesmetting op en ook 11 van de hamsters bleken positief. Zo’n 150 bezoekers van de winkel en 20 personeelsleden moesten onmiddellijk in quarantaine. Er is intussen gevraagd aan winkels en houders van hamsters over heel Hongkong om de dieren te laten inslapen. Het gaat om alle hamsters die na 22 december zijn gekocht en uit voorzorg willen de autoriteiten de andere kleine knaagdieren in de winkels ook doden.