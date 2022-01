Niet op sneeuwklassen? School in Sint-Stevens-Woluwe legt zelf ijspiste aan op speelplaats

"Bij gebrek aan echt winterweer en omdat de leerlingen ook niet op sneeuwklassen mogen gaan, is een juf op het idee gekomen om de winter dan maar zelf naar de school te halen", vertelt directrice Caroline Verfaillie enthousiast. Elke klas mag tijdens een aantal lessen op de piste schaatsen en ook de kinderen die in de naschoolse opvang blijven, mogen ervan genieten.

Op de piste ligt geen echt ijs, maar het is een ecologische versie. "Het is gemaakt van plastic platen met een speciale soort gel er bovenop. Daarop kunnen de kinderen schaatsen met échte schaatsen. De leerlingen zijn dolenthousiast en vragen nu al of ze piste volgend jaar kan terugkomen. Het is fijn dat er in deze onzekere tijden toch genoeg leuke dingen kunnen gebeuren op school. We proberen alles voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten verlopen", aldus de directrice. Ouders die dat willen, kunnen de piste ook na school tijdelijk afhuren met hun eigen bubbel.