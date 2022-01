Impact coronacrisis op Belgische arbeidsmarkt minder dan gevreesd

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS): "Dankzij gepaste en volgehouden overheidssteun zijn de negatieve gevolgen van de zwaarste economische schok sinds de Tweede Wereldoorlog op de werkgelegenheid veel minder groot dan initieel gevreesd. We zijn er bijzonder goed in geslaagd om bedrijven overeind te houden en de werkgelegenheid en de koopkracht van werknemers te beschermen. Het feit dat belangrijke arbeidsmarktindicatoren zoals de werkzaamheidsgraad quasi stabiel bleven, toont dat de juiste keuzes gemaakt zijn."

Op andere vlakken was er wel een grotere impact van de coronapandemie. Het meest opvallende was de toename van de tijdelijke werkloosheid, met een nooit geziene piek in maart en april 2020, zegt de FOD. Zelfs in de eerste helft van 2021 lag die nog op een hoger niveau dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009.

Het gemiddeld aantal jaarlijks gewerkte uren per werknemer daalde eveneens sterk, van 1.576 uren in 2019 naar 1.481 in 2020. Het aandeel 'tijdelijk werk' kende een duidelijke daling in 2020, en dat is vooral te wijten aan de afname van interim- en studentenarbeid. Er was ook een afname van het werk op zaterdag en zondag in 2020, terwijl dat sinds 2018 nog aanzienlijk was toegenomen. Die daling weerspiegelt mogelijk de zware impact op de horeca, luidt het.



Doordat niet alle sectoren in dezelfde mate hun activiteit moesten terugschroeven tijdens de pandemie, zijn bepaalde werknemers zwaarder getroffen dan andere. Het gaat in het bijzonder om jongeren, kortgeschoolden, niet-EU-immigranten en personen met een arbeidshandicap. Het armoederisico nam weliswaar niet toe, "wat vermoedelijk te wijten is aan de steunmaatregelen".

Bij jongeren (20-29 jaar) was er een gevoelige afname van de activiteitsgraad: van 67,2 procent naar 64,4 procent. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is in 2020 wel verder gedaald, ondanks het afstandsonderwijs. Ook het aantal NEET's (jongeren die niet werken noch een opleiding volgen, red.) is tamelijk stabiel gebleven.