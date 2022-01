Tv-ploeg uit Japan valt binnen in bar in Genk voor reportage over KRC Genk-speler Ito: "Onze pannenkoeken brengen hem geluk"

De Japanse televisieploeg maakt een reportage over Ito als sterspeler in het buitenland. "Ze vroegen me wat hij hier zoal bestelde en of ik een fan van hem ben. Hij is een rustige en beleefde jongen. Op vraag van andere klanten gaat hij ook altijd op de foto met hen. Als sporter vind ik hem een echte aanwinst voor KRC Genk. Hij is een vechter, snel op de flank en ik noem hem vaak als 'mijn man van de match'."

Of pannenkoeken een goed dieet zijn voor voetballers, weet de uitbater niet. "Bloem, melk en eieren vallen toch best mee", lacht ze. "Hij eet er maximum twee, dus dat moet kunnen, denk ik", besluit Heylen.