Jean-Marie uit Oostende speelt rol in Amazon-serie "Everybody loves diamonds": "Ze zochten iemand met bierbuik en snor"

Streamingplatform Amazon werkt aan een reeks over de diamantenroof van de eeuw in Antwerpen, in 2003. Het is een productie van de bekende regisseur Lorenzo Gangarossa en Stefano Bises, schrijver van de populaire Netflix serie "Gomorra". "Everybody loves diamonds" vertelt het verhaal van de Siciliaanse crimineel Leonardo Notarbartolo. Die slaagde erin om het alarmsysteem van het Antwerp Diamond Center te kraken en diamanten ter waarde van zo'n 100 miljoen euro te stelen. In de cast zit onder andere Kim Rossi Stewart, Eric Godon en Johan Heldenberg. Maar ook Radio 2-luisteraar Jean-Marie Bolle uit Oostende.

Snor en bierbuik

Jean-Marie Bolle zal de rol spelen van August Van Camp, de Belg die toen de zak met een aantal diamanten en materiaal om een kluis te openen vond op zijn eigendom. "De bedoeling is dat ik met een hond ga wandelen en zo die zak aantref. Welke hond dat zal zijn weet ik nog niet, misschien een worsthond of een Duitse scheper."

Hoe ze precies bij hem terecht zijn gekomen, weet Jean-Marie niet zeker. Hij speelde eerder wel al enkele gastrolletjes in films en series. "Ik werd gecontacteerd door een castingbureau met de boodschap dat ik voldeed aan alle voorwaarden: een snor en een bierbuik. Ik werd gekozen uit 200 mensen", zegt hij fier.

"Ik word zondag overgevlogen naar Rome, waar de scène wordt opgenomen. De exacte locatie is nog niet bepaald en ik weet ook nog niet of ik iets zal moeten zeggen. Regisseur Gangarossa wil de lichtinval zondag afwachten en wedt voor de scène blijkbaar op meerdere paarden. Wat ik wel al weet is dat ik word opgehaald aan het station en een hotelovernachting aangeboden krijg."