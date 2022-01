Wordt Britse premier Johnson door eigen partij naar de uitgang geduwd? "Hij wordt nu van alle kanten belaagd"

De voorbije weken volgde de ene onthulling over coronafeestjes in de ambtswoning van de premier de andere op. Vooral een tuinfeestje in mei 2020 - in volle lockdown - blijft de premier achtervolgen. Johnson moest onlangs in het parlement toegeven dat hij daar wel degelijk aanwezig was. Hij excuseerde zich meermaals, maar blijft er bij dat hij dacht dat het om een werkgerelateerde bijeenkomst ging.

Naar al die omstreden personeelsfeestjes loopt intussen een officieel onderzoek door een ambtenaar. Johnson riep iedereen op om op de resultaten van dat onderzoek te wachten. Dat was lang ook de dominante opinie binnen zijn partij, stelt correspondente Lia van Bekhoven, maar gisteren is daar enigszins verandering in gekomen.