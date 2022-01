Jonathan D'hondt uit Anzegem zal meespelen met verlichte piano in 24 UUR LIVE in het Sportpaleis

Het LED-scherm rond de piano kan allerlei beelden projecteren die bij de muziek passen. "Zo kan je het optreden ook wat meer power geven of een passende sfeer creëren. We kunnen ook de kleuren en visuals automatisch laten meebewegen met de klank. Ik ben op het idee gekomen tijdens één van de lockdowns. Ik zocht eigenlijk naar een manier om bijvoorbeeld op bedrijfsevents niet alleen muziek te brengen, maar ook iets echt te kunnen tonen. Een goeie kennis heeft dat toen voor mij in elkaar gestoken."

"Dit weekend zal ik om 5 uur 's ochtends al achter de piano zitten. Misschien een minder populair uur, maar het maakt mij niet uit wanneer ik moet spelen. Ik denk dat iedere artiest al blij is dat we nog eens op het podium kunnen staan in het Sportpaleis. We zullen van alles verwerken in ons optreden, van ballades tot dansnummers of meezingers, in het Frans, Engels en Nederlands. Zeker de moeite waard om dus even te kijken naar de livestream", vertelt Jonathan.