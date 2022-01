Jubileum verstoord in Covidjaar 2020 maar nu start expo over 150 jaar Conservatorium Kortrijk

Meer dan 100.000 leerlingen volgden les muziek, dans en woord aan het Kortrijkse conservatorium. In 2020 was het precies 150 jaar geleden dat de muzieklessen voor het eerst gegeven werde. Later volgden woord (1924) en dans (1970). Vorig jaar verzamelde coördinator Peter Maertens documenten, brieven en getuigenissen over die rijke geschiedenis van het conservatorium. Alles werd gebundeld voor de expo in de foyer van het Muziekcentrum, die op 21 januari opent en loopt tot eind februari.