Maak kennis met Emma, Aisha en Tessa: "Pano" redde drie vleeskippen van de slacht, maar hoe gezond is ons pluimvee?

Aisha heeft duidelijk moeite om over de zitstok in haar kippenhok te geraken. Haar dikke borstspier zit in de weg. Die is natuurlijk zo snel mogelijk gegroeid om gegeten te kunnen worden als kipfilet. "Die groei is niet evenredig met de rest van hun lichaam", zegt Melanie. "De poten kunnen ook gewicht niet goed dragen, waardoor ze moeite hebben om te staan en te stappen."