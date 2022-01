Tweede aangifte in zedenzaak bij "The Voice of Holland" over coach Ali B., RTL stopt samenwerking

Morgen komt de reportage van het BNNVARA-programma BOOS over de wantoestanden bij "The Voice of Holland" op YouTube. Dan zal duidelijk worden welke aantijgingen de programmamakers hebben ontvangen, tegen welke betrokkenen bij de talentenjacht. Het valt niet uit te sluiten dat de verhalen die nu al naar buiten zijn gekomen, nog maar het topje van de ijsberg zijn, en dat het de komende dagen misschien nog meer verhalen en aanklachten zal regenen.

De enige die zijn betrokkenheid tot nu heeft toegegeven, is Jeroen Rietbergen, orkestleider bij "The Voice of Holland". In een open brief geeft hij toe dat de aantijgingen over hem waar zijn, en dat hij "gedrag van seksuele aard" heeft gesteld en "seksueel getinte berichten" heeft gestuurd. Tegen Rietbergen is tot nu toe geen aangifte gedaan.

Rietbergen is meteen zelf opgestapt bij het programma. Daarop heeft zijn partner Linda de Mol, zus van "Voice"-bedenker John de Mol hun relatie verbroken. Zender RTL heeft naast "The Voice of Holland" intussen ook "The Voice kids" en "The Voice senior" opgeschort.