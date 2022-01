Laatste rechte lijn naar Winterspelen voor skeletonster Kim Meylemans: "In oktober alles al kunnen verkennen"

Maandag besliste de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie dat België mag deelnemen aan het skeleton. Kim Meylemans uit Alken is er net als op de Winterspelen in Noord-Korea in 2018 ook weer bij. De jongste tijd presteerde ze uitstekend in de Wereldbeker, maar begin januari strooide Covid-19 roet in het eten. "Ik heb de 2 laatste wedstrijden van de Wereldbeker niet kunnen afwerken", legt Kim Meylemans uit. "Dus ik heb nu al even niet meer op mijn slee gelegen. Ik moet nu dringend weer in vorm geraken. Ik ga daarom nog 2 dagen naar Zwitserland om te trainen."