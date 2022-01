Limburgse bedrijven tellen drie keer zoveel afwezige werknemers als in een normale periode

Op zich lijkt 6 procent afwezigen niet zoveel, maar gemiddeld zijn het er in normale tijden 2 procent. In de enquête van VOKA zeggen de ondenemingen dat de afwezigheden de bedrijfsactiviteiten met gemiddeld 4 % verminderen.

Bijna 40 % van de Limburgse bedrijven heeft ondertussen een noodplan klaar of reeds geactiveerd. “Maar de omikronvariant slaat zoals voorspeld hard toe. Slechts 35% van de Limburgse ondernemingen verwacht de omzet te zien stijgen in het eerste kwartaal van 2022. Vorige maand lag dat nog tien procent hoger. Het is nu aan de overheid om ook haar verantwoordelijkheid te nemen en te komen met een nationaal noodplan dat uitgaat van het slechtste scenario”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.