Limburgse exportbedrijven voerden in 2021 vijf procent meer uit dan het jaar voordien

Een van de Limburgse exportbedrijven die het in 2021 opvallend goed deden, is By-Cast uit Tessenderlo, een bedrijf dat gietijzeren warmtewisselaars maakt voor de petrochemische industrie. Het bedrijf werkte de afgelopen vijf jaar uitsluitend voor het buitenland, met landen zoals de VS, Egypte, Koeweit en India. "Het blijft wel een bikkelharde strijd", zegt Max Bijnens van By-Cast. "Voor de verre export moeten we aan de top blijven wat kennis en kunde betreft. Dat is zeker een uitdaging als je weet dat in landen als India het aantal ingenieurs toeneemt en dat die ook heel onderlegd zijn. Daarmee concurreren blijft een continue uitdaging", besluit Bijnens.