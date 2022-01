Man steelt toegangsbadge uit bestelwagen om binnen te geraken in bedrijf in Mechelen

Het was even schrikken toen de zaakvoerder van een bedrijf aan de Batterijstraat in Mechelen, maandagavond rond 21.45 uur licht zag branden in zijn zaak. Rond die tijd is er normaal niemand meer aan het werk. De zaakvoerder woont er vlak naast en ging meteen een kijkje nemen om te zien wat er aan de hand was. Op de eerste verdieping van het gebouw stootte hij op een man, die meteen op de vlucht sloeg en hem daarbij een duw gaf. Gelukkig bleef de zaakvoerder ongedeerd.