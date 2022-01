Weer prestigieuze prijs voor Meskerem Mees: Music Moves Europe Award, voor jong talent met internationale toekomst

Wie is Meskerem Mees?

Singer-songwriter Meskerem Mees is geboren in Ethiopië en via adoptie naar België gekomen. Ze won in 2020 "Humo's Rock Rally" en viel meteen op met haar debuutsingle "Joe". Ze heeft haar eerste plaat "Julius" uit, scoorde een radiohit samen met Tourist LeMC, "Niemandsland", en rijgt de nominaties en prijzen voor haar breekbare gitaarmuziek aan elkaar. Live treedt ze op met haar vaste celliste Febe Lazou.

Mees woon eerder al een belangrijke internationale award: ze kreeg op het prestigieuze Jazz Festival van Montreux in Zwitserland de prijs voor jong talent. "Met haar mooi gecomponeerde muziek, haar magnetische aanwezigheid en haar aparte fluwelen stem was ze een ware revelatie tijdens de wedstrijd", klonk het daar.

In ons land maakt Meskerem Mees kans op 4 MIA's: beste alternative, auteur-componist, doorbraak en solo vrouw. De prijzen worden op 30 april uitgereikt.

Coronacrisis of niet: afgelopen zomer speelde Meskerem Mees toch haar eerste buitenlandse concerten. Isolde Lasoen volgde haar voor het Canvasprogramma "She's lost in music", over vrouwelijke artiesten die timmeren aan hun muzikale weg.

Internationaal viel Meskerem Mees al op tot over de oceaan. In de zomer was ze te zien op een reusachtig reclamepaneel op Times Square in New York, als uithangbord van de Equal-playlist van Spotify. Die playlist zet vrouwelijk muzikaal talent in de kijker.