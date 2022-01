Net over middenbeuk beschermt kerkbezoekers tegen vallende brokstukken in Leest

De schepen hoopt dan ook dat de restauratiewerken eind dit jaar van start kunnen gaan. "Intussen willen we de kerk wel openhouden want er vinden nog veel activiteiten plaats. Er zijn soms uitvaarten van meer dan 400 mensen. Om zeker te zijn dat kleine vallende brokstukjes niet voor gevaarlijke situaties zorgen, gaan we tijdelijk een net over de middenbeuk spannen. Want er kunnen brokstukjes loskomen, door schimmelvorming als gevolg van het vocht", zegt de schepen. Het net wordt een van de komende dagen gespannen. De capaciteit van de kerk blijft al die tijd dezelfde.