Centra voor leerlingenbegeleiding willen versoepeling  quarantainebeleid: "Niet ziek? Gewoon naar school"

De scholen zijn nog maar anderhalve week opnieuw open, maar meer en meer klassen moeten alweer in quarantaine. Scholen gaan soms dicht en schakelen over op afstandsonderwijs. Omdat omikron zo snel oprukt, wordt het steeds moeilijker om nog normaal te kunnen blijven werken. In de middelbare scholen ligt het aantal besmettingen tot vier keer zo hoog als tijdens de piek van de vorige coronagolf.

Heel wat leerlingen zitten daardoor thuis, met of zonder symptomen. Want ook na risicocontacten moeten leerlingen vaak in quarantaine, afhankelijk van hun vaccinatiestatus. Ook voor leerkrachten wordt het steeds moeilijker om het te kunnen bolwerken. Collega's vallen uit, en degenen die moeten werken moeten de spreidstand maken tussen online onderwijs geven en leerlingen ontvangen in de klas. De toestand wordt steeds chaotischer.

Stefan Grielens van het Vrij CLB Netwerk vindt de situatie niet langer houdbaar en vindt dat scholen de huidige maatregelen wat meer moeten loslaten. "Op dit moment zijn er heel veel kinderen besmet en dat betekent natuurlijk ook dat er snel klassen in quarantaine worden geplaatst. Men is nu soms meer bezig met te beslissen wie er in quarantaine moet en wie niet, dan dat men bezig is met de organisatie van het onderwijs. Dat is een grote bezorgdheid."

Op het moment dat het virus sterk circuleert, heeft contact tracing nog weinig zin, vindt Grielens nog.