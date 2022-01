Diestse schepen woest over oproep tot boycot van handelaars die zich aan coronamaatregelen houden

"Onze handelaars hebben gemeld dat er oproepen verspreid worden om bepaalde winkels te boycotten omdat ze zich aan de coronamaatregelen willen houden. Dat is voor ons compleet onaanvaarbaar. Dit is aanzetten tot haat en discriminatie", vindt de schepen. In het online bericht staat een foto van een affiche waarop de uitbater van een winkel vraagt om zowel een mondmasker op te zetten als een coronapas te tonen. Dat laatste is volgens de huidige maatregelen enkel verplicht in horecazaken en bioscopen of op evenementen.

De stad heeft de originele maker van het bericht nu gecontacteerd met de vraag om het bericht te verwijderen. "We kunnen uiteraard niet iedereen contacteren, maar we gaan wel zoveel mogelijk ons best doen om dit soort van oproepen te stoppen. Eerst door dat vriendelijk te vragen, maar als mensen daar geen gevolg aan geven, nemen we verdere stappen, want dit is strafbaar", klinkt het strijdvaardig.